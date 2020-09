ORIGGIO – La prima squadra femminile dell’Airoldi Origgio ospita in casa le ragazze del Senago. Reduci da una vittoria in amichevole per 4-2 contro il San Giorgio (Squadra che disputerà il campionato di Eccelenza del CSI di Varese), le ragazze dell’Airoldi chiudono la partita amichevole contro il Senago sul punteggio di 1-1. Anche il Senago disputerà il campionato di Eccelenza del CSI di Milano, quindi Mister Ceriani può ritenersi soddisfatto della prestazione delle ragazze che portano a casa un pareggio contro una squadra che militerà in due categorie superiori rispetto alle bianco azzurre.

La realtà del calcio femminile dell’Airoldi è sempre più convincente e settimana dopo settimana consolida gruppi e risultati in allenamento e sul campo. “Se vuoi informazioni chiama il numero telefonico 3477628169 le squadre dell’Airoldi ti aspettano” rilevano i dirigenti del team origgese.

Sempre nel rispetto delle normative covid, anche questo fine settimana tutte le squadre femminili dell’Airoldi Calcio sono state impegnate sui campi, con risultati soddisfacenti.

(foto: la formazione dell’Airoldi Origgio di calcio femminile)

30092020