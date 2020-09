CARONNO PERTUSELLA – Contro la “tariffa puntuale” dei rifiuti a Caronno Pertusella, dove si paga solo per quel che non si differenzia ed i sacchetti sono dotati di microchip, sono entrati in azione i “soliti” incivili. Via dunque i microchip, i sacchi con tutti i rifiuti mischiati sono stati abbandonati in giro. E’ successo già altre volte ed anche negli ultimi giorni, a più riprese sono stati trovati sacchetti lasciati in periferia, al margine delle strade o nel verde. Sono stati aperti e ci si è resi conti che all’interno c’era un poco di tutto, dal materiale riciclabile come vetro o plastica ai resti di alimenti.

Ma ora si annuncia il giro di vite contro i trasgressori: maggiori controlli saranno effettuati direttamente dalla polizia locale caronnese. Caronno Pertusella è uno dei primi comuni della zona ad adottare il sistema di rilevazione dei rifiuti con la modalità dei microchip.

(foto archivio)

