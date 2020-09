LIMBIATE / CESANO MADERNO – Ancora in salita il dato di Limbiate, che negli ultimi giorni è stato in incremento. Oggi, in base alle rilevazioni di Regione Lombardia, si è registrato un ulteriore +1 che porta il totale a 244 persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia. Mentre in crescita appare pure Cesano Maderno, +3 per un totale arrivato a 276 persone.

Questo il riepilogo, tra parentesi il dato del giorno prima si è cambiato:

Limbiate 244 (243)

Cesano Maderno 276 (273)

Nel resto della Brianza, ecco il quadro della situazione nelle località più colpite della provincia:

Monza 1.287 (1.281)

Desio 366

Seregno 329

Lissone 328

Brugherio 306

Vimercate 252

Giussano 204

Carate Brianza 200

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

