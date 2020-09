SARONNO / TRADATE / CARONNO PERTUSELLA – Giornata tranquilli, quella odierna, per quanto riguarda i contagi covid nella zona. Nelle località principali non se ne sono registrati, Saronno dopo la crescita dei giorni scorsi è rimasta stabile a quota 270, stesso discorso per Caronno Pertusella a 117 ed anche per Tradate che rimane a 146 casi covid dall’inizio della pandemia. Lo dicono i dati elaborati da Regione Lombardia con riferimento ai riscontri sanitari sul territorio lombardo.

Ecco il quadro della situazione, con il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia:

Saronno: 270

Caronno Pertusella: 117

Gerenzano: 42

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 146

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

30092020