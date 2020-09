SARONNO – Al momento la composizione ufficiale non c’è ancora ma partendo dai voti, armati di foglio di calcolo è possibile fare una simulazione su come sarà composto il consiglio comunale.

Oltre ai posti per ogni lista e coalizione riportiamo anche i candidati più votati. Ricordiamo che si tratta SOLO DI UNA SIMULAZIONE anche perchè un consigliere comunale può rinunciare o più semplicemente essere chiamato a fare l’assessore e quindi, in entrambi i casi entrerebbe il successivo. Da definire anche la posizione dei candidati sindaco non eletti. Quindi l’indicazione dei candidati è solo un’ipotesi.

IN CASO DI VITTORIA DI FAGIOLI

Senza apparentamenti al secondo turno la coalizione che sostiene il sindaco uscente prende, oltre al sindaco, 14 consiglieri comunali così suddivisi 9 Lega (quelli con le maggior preferenze sono Raffaele Fagioli, Claudio Sala, Riccardo Francesco Guzzetti, Pierangela Vanzulli, Davide Borghi, Andrea Depalo, Angelo Veronesi, Carlo Pescatori, Giuseppe Mai), 2 Fratelli d’Italia (Gianpietro Guaglianone, Gianangelo Tosi), 2 Forza Italia (Agostino De Marco,Maria Assunta Miglino) e 1 Saronno al centro (Dario Lonardoni).

All’opposizione andrebbero 10 scranni: 6 alla coalizione Airoldi di cui 2 alla lista Airoldi (Laura Succi e Andrea Picozzi), 1 alla lista [email protected] (Franco Casali) e 3 al Pd (Augusto Airoldi, Francesco Licata, Ilaria Maria Pagani). E ancora 2 ad Obiettivo Saronno (Novella Ciceroni, Luca Amadio) e 2 a Con Saronno (Pierluigi Gilli, Gabriele Musarò).

IN CASO DI VITTORIA DI AIROLDI

Con l’apparentamento al secondo turno con Obiettivo Saronno la maggioranza di Airoldi, che sarebbe sindaco, sarebbe formata da 10 consiglieri della sua coalizione e 4 della lista viola.

Nel dettaglio 5 del Pd (Francesco Davide Licata, Ilaria Maria Pagani, Mauro Edoardo Rotondi, Mauro Domenico Lattuada, Giulia Corinna Mazzoldi), 3 della lista Airoldi (Laura Succi, Andrea Picozzi e Mattia Cattaneo) e 2 di [email protected] (Franco Casali, Nourhan Moustafa).

Per Obiettivo Saronno ci sarebbero (Novella Ciceroni, Luca Amadio, Luca Davide, Cristiana Dho).

All’opposizione dieci posti: 6 alla Lega (Alessandro Fagioli, Raffaele Fagioli, Claudio Sala, Riccardo Francesco Guzzetti, Pierangela Vanzulli, Davide Borghi), 2 Con Saronno (Pierluigi Gilli, Gabriele Munafò), 1 Forza Italia (Agostino De Marco), 1 Fratelli d’Italia (Gianpietro Guaglianone).