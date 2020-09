SARONNO – Mattina del ricordo de caduti in Russia nella Seconda guerra mondiale, questa mattina al cimitero maggiore di via Milano con la cerimonia che si è tenuta a partire dalle 11, organizzata dall’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, che nelle scorse settimane ha provveduto al restauro del monumento dedicato proprio ai caduti in Russia e che si trova nell’area cimiteriale, e che nel corso del tempo era rimasto vittima di un progressivo degrado.

Di fronte al monumento si sono schierati con i loro labari i rappresentanti delle associazioni d’Arma ed anche della polizia locale saronnese, presente anche il prevosto monsignor Armando Cattaneo e le autorità cittadine con il sindaco Alessandro Fagioli.

“Un grazie a tutti quelli che si sono dati da fare per onorare i caduti ed i dispersi in guerra” sono state le parole del presidente regionale dell’Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra, Sergio Ferrario.

(foto: alcuni momenti della cerimonia che si è svolta al cimitero maggiore di Saronno)

30092020