CARONNO PERTUSELLA – Due volti nuovo per il Caronno Pertusella Volley. La società gialloblù ha infatti presentato Alessandro Masciadri, schiacciatore proveniente da Concorezzo, e Mattia Carcereri, palleggiatore che farà palla a coppia con Mattia Coscione.

“La squadra allestita dalla società è sicuramente di alto livello – commenta Masciadri. Non posso che essere molto felice di fare parte di una squadra così competitiva e di una realtà solida come Caronno. Voglio ringraziare la società e l’allenatore per la fiducia, sono certo che potremo divertirci e toglierci delle soddisfazioni. Sarà una stagione particolare sia per il numero di gare che per l’incognita sulle modalità di allenamento dei prossimi mesi, nella speranza che il virus non ritorni prepotentemente nelle nostre vite.

Viste le novità in squadra, dovremo essere bravi fin da subito a trovare la giusta alchimia ed essere poi mentalmente pronti e flessibili ad affrontare qualsivoglia imprevisto”.

Anche Carcereri è convinto della scelta: “Arrivo in una realtà nuova e sicuramente molto interessante, appena ho saputo dell’interesse nei miei confronti ho accettato questa nuova sfida con entusiasmo e non vedo l’ora di dare il mio contributo alla squadra, sapendo di avere di fianco degli ottimi giocatori e uno staff tecnico di livello”.