Calcio Coppa Italia Promozione: pari che non serve all’Universal Solaro

SOLARO – Ieri sera pareggio interno in Coppa Italia di Promozione per l’Universal Solaro: al centro sportivo di via Berlinguer è finita 2-2 contro il Fenegrò. Si è giocato per la terza giornata del girone 7: è un pari che spiana la strada al passaggio del turno del Castello Cantù, che è arrivato al primo posto finale nella graduatoria del gironcino. Classifica: Castello Cantù 4 punti, Universal Solaro 2, Fenegrò 1. Precedenti risultati: Fenegrò-Castello Città di Cantù 1-2, Castello Città di Cantù-Universal Solaro 3-3.

Universal Solaro-Fenegrò 2-2

UNIVERSAL SOLARO: Gambino, Parisi, Cetti, De Carlo, Leoncini, Greco, Lancellotti, Capelli, Fioroni, Bottan, Boselli. A disposizione Bianchi, D’Elia, Cattafi, Di Patria, Franzoni, Baron, Miculi, Sulka, Donato. All. Cernivivo.

FENEGRO’: Guazzetti, Peverelli, Barlusconi, Busatto, Dalla Rizza, Klos, Isaic, Moltrasio, Zappa, Rollo, Cabrera. A disposizione Robbiani, Gualtieri, Lagotana. Mariani, Serio, Allegrino.

Arbitro: Rignanese di Legnano (Nava di Monza e Greco di Seregno).

(foto di archivio: la formazione dell’Universal Solaro in azione di gioco)

