SARONNO – Giornata di verdetti per il girone 5 di Coppa Lombardia di Prima categoria: questa sera alle 20.30 Fbc Saronno-Pro Azzurra Mozzate (in diretta su ilSaronno a cura di Alessio Ronchi) e Lainatese-Barbaiana. Si gioca a porte aperte per il pubblico.



Live from Mevo Gepostet von IlSaronno am Donnerstag, 1. Oktober 2020

Ininfluente il derby di Lainate, che sarà arbitrato da Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio; riflettori puntati – allo stadio saronnese “Colombo Gianetti” di via Biffi – fra i biancocelesti di casa e la Pro Azzurra, appaiate al primo posto in classifica. Per differenza reti ai saronnesi può comunque bastare anche un pareggio, per arrivare primi e dunque superare il turno. Arbitro designato è Bozhidar Nikolaev Avramov di Busto Arsizio. Il Saronno si è in questi giorni rinforzato con l’arrivo del centravanti Chiarello, ex Ardor Lazzate e Sondrio; ha fatto altrettanto la Pro Azzurra che ha preso il bomber Pappalardo del Cantù (Promozione).

Coppa Lombardia, risultati girone 5. Prima giornata Barbaiana-Fbc Saronno 0-4, Lainatese-Pro Azzurra Mozzate 0-1; 2′ giornata Fbc Saronno-Lainatese 2-1, Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana 2-1; terza giornata oggi alle 20.30 Fbc Saronno-Pro Azzurra Mozzate e Lainatese-Barbaiana. Classifica: Fbc Saronno e Pro Azzurra Mozzate 6 punti, Lainatese e Barbaiana 0. Chi arriva prima passa ai sedicesimi di finale.

01102020