Calcio Fbc Saronno-Pro Azzurra Mozzate, le interviste: “Missione compiuta”

SARONNO – “Missione compiuta, il pari ci consente di centrare l’obiettivo del passaggio del turno in Coppa Lombardia; è quello che volevamo”. Così il direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi, dopo l’1-1 casalingo di giovedì sera contro la Pro Azzurra Mozzate. Le due formazioni terminano imbattute ma passa il’ turno il Saronno che ha segnato più gol.

“E’ un risultato che ci consente di metterci alla spalle quello spiacevole capitolo di domenica scorsa quando alla prima di campionato abbiamo battuto il Portichetto Luisago ma perderemo a gara a tavolino per la malaugurata circostanza di avere fatto giocare un calciatore che quella domenica non avrebbe potuto visto che doveva scontare un turno di squalifica dalla scorsa stagione. Un episodio che ha vanificato gli sforzi per partire al meglio in campionato ma che ovviamente non cambia i nostri obiettivi, con il pensiero che va già alla partita di domenica prossima contro il San Fermo”.

01102020