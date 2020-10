SARONNO – Stasera alle 20,30 al teatro Pasta andrà in scena il confronto finale tra i candidati sindaco Augusto Airoldi e Alessandro Fagioli organizzato dal Rotary Club Saronno.

A moderare la serata la direttrice de ilSaronno Sara Giudici.

Ecco il play by play di Giulia Ariti

Vista la scelta del direttivo del Rotary di tenere l’evento a porte chiuse ilSaronno trasmetterà l’evento in diretta sul sito, sulla pagina Facebook e sul proprio canale Youtube. Come per tutti gli eventi cittadini ci sarà anche la diretta play by play a cui potranno partecipare tutti i saronnesi inviando la propria foto mentre assistono al dibattito. Potete inviare le foto via Whatapp al numero 3496068062.

Il confronto tra i due candidati che si sfideranno per il ballottaggio è una novità per la città e per il Rotary che ha deciso di organizzare un nuovo momento di confronto dopo quello ben riuscito del primo turno.

“Proporremo ancora un mix di domande con temi caldi per la città, un pizzico di politica e qualche curiosità sui candidati – spiega la moderatrice Sara Giudici – ma aggiungeremo la possibilità di replica. Ogni candidato avrà due bonus da due minuti che potrà usare per rispondere all’avversario”.

01102020