Gerenzano, il messo comunale Luigi Sforza è andato in pensione

GERENZANO – “Porgiamo vive congratulazioni al messo comunale, Luigi Sforza, per aver raggiunto il traguardo della pensione, per circa 40 anni alle dipendenze del Comune di Gerenzano! Auguri da tutti i gerenzanesi!” Così una nota dell’Amministrazione civica dedicata al messo, che dopo tanti anni è un volto conosciutissimo in paese.

La notizia del “congedo” di Sforza dal Comune, dove era oramai diventato una “istituzione”, è rimbalzata anche sui social, con tanti messaggi di simpatia nei confronti del messo comunale di Gerenzano, che nel corso del tempo ha ovviamente conosciuto di persona – nell’ambito del suo servizio – davvero tantissimi concittadini oltre che gli amministratori civici che si sono nel corso del tempo succeduti a guidare la macchina comunale. A Sforza, da parte del sindaco Ivano Campi e dei suoi collaboratori, una targa di ricordo e ringraziamento per il lavoro svolto.

(foto: il messo comunale Luigi Sforza, per lui adesso è arrivato il tempo della pensione)

01102020