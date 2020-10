SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Mauro Lattuada (PD) relativa al ballottaggio.

“Il Pd di Saronno invita tutti i cittadini ad andare a votare al ballottaggio e votare Augusto Airoldi. Le deliranti dichiarazioni del centro-destra e della lega che compaiono sui social e sui giornali sono solo il frutto di una reale paura che hanno di perdere le elezioni.

I saronnesi sono in grado di capire tutto ciò e voteranno di conseguenza per dare fiducia al Candidato Sindaco Airoldi che è in grado di far ripartire Saronno e che ha dimostrato negli anni competenza, serietà e capacità di gestione.

I “Galli nel pollaio” li rimandiamo al mittente invitandolo a guardare in casa propria e specificando che gli “attributi necessari” gli abbiamo pure noi!! Le altre considerazioni non le commentiamo nemmeno dettate solo dalla disperazione politica di poter perdere il potere e le poltrone.

Il Pd con il Candidato Airoldi insieme a tutta la coalizione saranno invece in grado di saper bene amministrare la città con sapienza e lungimiranza, guardando anche al futuro per il bene di Saronno.

Per questo invitiamo tutti gli elettori saronnesi a recarsi a votare al ballottaggio e votare convintamente Augusto Airoldi perché Saronno deve cambiare e ripartire! E’ il momento giusto! Possiamo farcela per il bene della nostra Città!”

01102020