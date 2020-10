Nuovo assessore all’Ambiente a Lazzate

LAZZATE – Il sindaco Loredana Pizzi ha nominato come nuovo assessore all’Ambiente, Ecologia, Mercato e Gemellaggio la consigliera comunale leghista Barbara Mazzarello. Subentrando ad Ilaria Monti, che si era dimessa il 28 agosto, entra quindi in giunta da oggi. Il medesimo decreto di nomina ha apportato anche una lieve modifica nell’ambito delle deleghe assessorili. In particolare, il sindaco ha deciso di assegnare all’Assessore Andrea Monti anche la delega per i Giovani oltre a quelle già a lui attribuite: Territorio, Istruzione, Sicurezza e Commercio. Tutte le altre deleghe rimangono inalterate: a Giuseppe Zani, vicesindaco, quelle a Politiche Sociali, Tempo Libero, Turismo, Sport e Trasporti e ad Antonio Re quelle a Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio, Cimitero e Viabilità. «Auguro un buon lavoro a Barbara che entra a far parte della squadra di Giunta. Sono certa che, anche grazie al suo carattere caparbio e volonteroso, saprà farsi valere e rafforzare ulteriormente l’azione di governo della nostra amministrazione comunale» – dichiara il primo cittadino. «Sono felicissima per le deleghe che il sindaco mi ha assegnato. Ringrazio lei e tutta la giunta per la fiducia. Lavorerò con passione ed impegno per tutti i cittadini lazzatesi» – queste invece le prime parole da assessore di Barbara Mazzarello.

