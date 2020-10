Airoldi chiude la campagna con un appello (video)

SARONNO – “È stata una campagna bella e lunghissima che in queste ore volge al termine in attesa del voto – cruciale – di domenica e lunedì.

Il 20 e 21 settembre dalle urne è emerso un dato chiaro: 2 cittadini su 3 non vogliono riconfermare il candidato Alessandro Fagioli come sindaco di Saronno ma chiedono un cambiamento”.

Inizia così la nota condivisa su Facebook da Augusto Airoldi in vista del ballottaggio.

“Questo è accaduto perché Fagioli, da sindaco, non ha saputo difendere il nostro ospedale, non ha saputo gestire la riapertura delle scuole, ha autorizzato 5 nuovi supermercati con parcheggi a raso portando il PGT in variante, non ha saputo migliorare la sicurezza dei saronnesi, unico punto qualificante del suo programma.

ll cambiamento, oggi, è quindi rappresentato da Augusto Airoldi, sulla cui figura e sul cui programma hanno deciso di convergere, visti i consistenti punti di contatto, oltre alla Lista Civica – Augusto Airoldi Sindaco, al PD Saronno e a TuaSaronno anche la lista civica Obiettivo Saronno – Novella Ciceroni Sindaco e la lista Con Saronno Lista Civica Gilli Sindaco.

Questa coalizione potrà lavorare da subito su una serie d’interventi in grado di far ripartire da subito la nostra città, verso la quale l’attuale amministrazione ha battuto in ritirata, rinciudendosi nel palazzo.

Affinché questo sia possibile, è necessario che tutti i saronnesi che hanno votato al primo turno tornino alle urne e sostengano convintamente Augusto Airoldi.

È un’occasione da cogliere adesso, perché non si ripresenterà più per altri 5 anni”

