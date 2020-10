Arcobaleno… all’insù: strano fenomeno nel cielo

SARONNO / TRADATE – Singolare fenomeno, quello osservato nel cielo nella mattinata dell’altro giorno, nella zona: a molti è apparso come un arcobaleno letteralmente rovesciato.

Una stranezza che in molti hanno voluto immortalare col telefonino o con la macchina fotografica, con le immagini che hanno quindi iniziato a circolare sui social. Ma cosa è successo, esattamente? Si è trattato del così detto “parelio”, questo il nome di tale fenomeno che si verifica in certe condizioni di luce e di illuminazione solare, uniti dalla presenza di cristalli di ghiaccio nell’atmosfera. Non si trattava dunque di un “tradizionale” arcobaleno.

Proprio a questo fenomeno vengono attribuite le testimonianze di strano “episodi celesti” di cui parlano anche le cronaca di un passato lontano, episodi di particolare rilevanza si erano verificati ad esempio a Basilea ed a Norimberga lasciando di stucco i cittadini; e quando per cercare di spiegare l’accaduto circolavano la teorie più diverse e talvolta fantasiose.

(foto: l’arcobaleno all’insù, in una delle foto che stanno circolando sul web)

