SARONNO / ORIGGIO / UBOLDO / SOLARO – Black out in tutta Saronno e circondario: è successo alle 11.40, ed ha interessato non solo la città degli amaretti ma anche il circondario, è rimasta senza corrente elettrica anche Origgio, Uboldo e Solaro; e manca anche l’acqua potabile perchè si sono fermate le pompe dei pozzi. Diverse persone sono rimaste bloccate negli ascensori. E si sono al contempo attivati anche tanti allarme in casa e negozi. Il black out ha “sorpreso” anche politici e giornalisti, che si trovavano in via Garibaldi all’Airoldi point per la conferenza stampa di fine campagna elettorale del candidato sindaco Augusto Airoldi (liste civiche-Pd).

Una situazione che si è avviata alla normalità dopo circa mezz’ora, quando hanno iniziato a riaccendersi le luci nel centro saronnese. Sono in corso accertamenti tecnici, anche da parte dei vigili del fuoco, per comprendere le cause del problema, avvenuto durante il forte acquazzone abbattutosi nella zona.

(foto archivio)

02102020