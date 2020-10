LIMBIATE – Dal Pozzo vittorioso ieri sera in Coppa Lombardia, in una partita con tanti gol contro il Cesano Maderno. In un match davvero combattuto e divertente, per i gialloverdi sono andati a segno Borgatti, Algeri, Stefanizzi e Nardo. In vantaggio gli ospiti in avvio, 0-1, il Dal Pozzo ha quindi ribaltato la situazione. Nella ripresa il momentaneo 2-2 degli ospiti, poi i locali hanno preso il largo nel finale di gara, aggiudicandosi la partita e quindi il passaggio del turno ai sedicesimi di finale della manifestazione nei quali il Dal Pozzo sarà inserito in un girone a tre. Si prosegue dunque nelle prossime settimane.

Dal Pozzo-Cesano Maderno 4-2

DAL POZZO: Gentilomo, Stefanizzi, Carenza, Nardo, Algeri, Triacca, Daga, Defendenti, Benzi, Borgatti (capitano), Dezio. A disposizione Arrighi, Osculati, Sartorio, Manconi, Menozzi, Cusato, Borghi, Onofrio, La Mura. All. Borgatti.

(foto: l’esultanza di un giocatore del Dal Pozzo per la vittoria di ieri sera contro il Cesano Maderno)

02102020