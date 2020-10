“Che paura che fa Airoldi”: l’elegante satira che replica agli attacchi del centrodestra

SARONNO – Una grande attenzione grafica, tanta ironia e conoscenza della città: ha subito conquistato gli appassionati di politica la nuova pagina instagram “Che paura che fa Airoldi”.

Il punto di partenza sono i numerosi post e meme che girano su facebook in cui si ipotizzano interventi del candidato del centrosinistra dalla rimozione dei marciapiedi ai Telos che invadono la città. Attacchi a cui ha replicato lo stesso candidato nella conferenza stampa di chiusura della campagna stamattina.

La risposta è quindi una serie di situazione surreali che nella fantasia dell’autore succederebbero in caso di vittoria di Airoldi accompagnate dall’#sevinceairoldi. Ad esempio: “Tutte le scale saranno sempre in salita anche quelle per scendere”, “arriverà un mostro a tre teste che si mangia tutti gli amaretti della città”, “il postino suonerà sempre una volta sola”, “l’euro del carrello resterà incastrato ogni volta”, “torneremo indietro nel 2006 e Trezeguet farà gol”, “al mattino al bar quello prima di voi ordinerà l’ultima brioche”.

E non manca una citazione per ilSaronno: “Se vince Airoldi ogni volta che uscirete con uno/una Sara Giudici manderà una stagista a fare la diretta streaming”.