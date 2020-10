SARONNO – L’associazione Saronno Point onlus ha donato un ecogrado al reparto di Urologia, diretto dal dottor Jon Lovisolo, dal valore di 15mila euro. La donazione è stata presentata durante la visita di Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, all’ospedale, lo scorso mercoledì 30 settembre, in concomitanza con l’inaugurazione di altri macchinari.

“Abbiamo ricevuto un ecografo portatile di ultima generazione –afferma il medico -. Tale gesto è stato possibile grazie alla generosità di Giovanni Restelli, di altri donatori, della Saronno Point.”

L’ecografo è fondamentale nell’attività giornaliera di reparto. Si può dire che, ormai, l’ecografo è diventato il braccio destro del clinico. E’ utilizzato in fase diagnostica per ottenere immagini degli organi addominali, retroperitoneali nonché della prostata e dei genitali maschili. Inoltre, viene usato regolarmente per espletare procedure mininvasive come la biopsia prostatica e la puntura percutanea di vari organi sia a scopo diagnostico, sia a scopo terapeutico. Il nuovo ecografo fornisce immagini di qualità maggiore rispetto agli apparecchi precedenti ed è dotato di un software sofisticato. Sarà sicuramente un valore aggiunto per i pazienti dell’Urologia di Saronno”.

(in foto: i medici presentano il macchinario)

