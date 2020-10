Ex Cral di Mombello: la gestione passa al comune di Limbiate

LIMBIATE – Anche l’area ex Cral di Mombello viene acquisita dal comune di Limbiate in comodato d’uso gratuito dalla provincia di Monza e Brianza.

Dopo aver avuto in gestione, meno di due anni fa, la palazzina ex Desanctis (attualmente utilizzata per il trasferimento temporaneo degli alunni dell’Anna Frank di San Francesco), l’amministrazione limbiatese ha puntato ad ottenere, sempre dalla provincia monzese proprietaria dell’area, anche il comparto accanto all’edificio scolastico, un tempo utilizzato dal Cral dei lavoratori presso il polo sanitario di Mombello.

La provincia ha acconsentito alla formula della cessione in uso gratuito per 50 anni e il consiglio comunale di Limbiate l’altra sera ha approvato lo stesso schema di convenzione. “Grazie a questo accordo sarà ora possibile portare avanti la riqualificazione complessiva del polo Antonini-Corberi – commenta l’amministrazione guidata dal sindaco Romeo – che ha già visto la ristrutturazione della palazzina De Sanctis, l’innesto della sede della Croce d’Argento e la progettazione di interventi a carattere socio-sanitario negli immobili dell’ex ospedale psichiatrico. L’obiettivo è sempre quello di restituire all’uso pubblico l’ampia area del polo Antonini-Corberi“.

L’area dell’ex Cral è composta dal campo sportivo, dai campi da tennis, dalla bocciofila, dalla palestra, dal teatro sociale-aula magna, e ha a disposizione un’ampia zona a verde.

(nella foto: una porzione dell’interno dell’ex Cral)