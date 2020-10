SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia inerente al prossimo ballottaggio.

“Siamo giunti al termine di questa campagna elettorale anomala sia per i tempi in cui si è sviluppata sia per le modalità per lo più virtuali a causa dell’emergenza Covid sia infine per i temi. Riassumiamo qui i motivi per cui invitiamo a votare Fagioli.

OSPEDALE

Il candidato Airoldi e le liste che lo sostengono hanno puntato quasi tutte le loro carte sul tema ospedale che lo ricordiamo non è competenza diretta dell’amministrazione comunale, cercando di accreditare l’immagine di una struttura in pieno disfacimento e sull’orlo della chiusura. Nulla di più falso: il nostro ospedale è in piena attività, il personale è fortemente motivato, i reparti stanno rientrando dal temporaneo trasferimento a Busto e stanno affluendo ingenti risorse regionali. Forza Italia continuerà a seguire con attenzione il tema vigilando affinchè non si accrediti un’immagine negativa della struttura che va a discapito del suo personale di grande valore e della sua attrattività. E’ chiaro che avere una maggioranza omogenea in comune e in regione non potrà che facilitare un dialogo a vantaggio della struttura. Per questo invitiamo a votare Fagioli.

SICUREZZA

In questi anni abbiamo visto miglioramenti oggettivi su questo tema: la città è più ordinata, la zona stazione presidiata dalle forze dell’ordine o dai vigilantes di Trenord, più telecamere in funzione, meno bivaccamenti in Corso Italia. I dati dei CC sui reati in calo confermano queste sensazioni. Ovviamente molto resta da fare soprattutto in periferia e a Saronno Sud. Per questo occorre votare Fagioli, un’amministrazione di sinistra non avrebbe certo la sicurezza tra le sue priorità.

TERRITORIO

Qui abbiamo visto le cose migliori: l’edilizia è ripartita dopo anni di stasi. Le aree dismesse sono state sbloccate a vantaggio della città che recupera finalmente immensi spazi altrimenti abbandonati e potenzialmente pericolosi.Da non sottovalutare la quantità di opere pubbliche che si potranno realizzare con le ingenti risorse degli oneri di urbanizzazione. Con Ferrovie Nord si è raggiunto un accordo vantaggioso che consentirà di mantenere in città centinaia di posti di lavoro e di risistemare la zona stazione centrale. Per vigiliare sul corretto adempimento degli accordi occorre confermare Fagioli.

CULTURA

Grazie all’impegno del nostro assessore Miglino la città ha vissuto una stagione di rinascita culturale. In particolare si è riusciti a far ripartire Cinema sotto le Stelle e a inaugurare il Festival Lirico Internazionale e la mostra permanente su Giuditta Pasta. Purtroppo il Covid ha interrotto questo slancio ma occorre ripartire al più presto facendo decollare anche i lavori di recupero di Palazzo Visconti che dovrà diventare il fiore all’occhiello della città. Per questo bisogna votare Fagioli.

COMMERCIO

Forza Italia è da sempre vicina ai commercianti. Questa giunta ha varato una riforma del DUC affidandone la guida ad un loro esponente per responsabilizzarli sull’impegno per una città aperta, fruibile, all’avanguardia anche nel terziario. Al Comune rendere la città attrattiva con adeguate politiche di marketing territoriale. Per questo votiamo Fagioli.

ASSISTENZA

Questa Giunta ha avviato una stagione di collaborazione con il Terzo Settore coinvolgendolo su molti aspetti. Non vogliamo tornare allo statalismo e al centralismo di stampo post comunista. Vogliamo un Comune leggero e sussidiario in linea con la cultura liberale. Per questo votiamo Fagioli.

Dunque per non tornare all’assistenzialismo, al centralismo, alla città ingessata e statica della Giunta Porro/Airoldi votiamo FAGIOLI che ha ben amministrato nel primo quinquennio e potrà fare ancora meglio nel secondo mandato con una più stretta e organica collaborazione con i partiti del cdx alleati.

Domenica e lunedì, dunque, votiamo Alessandro Fagioli.”