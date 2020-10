GERENZANO – E’ durata alcune ore, dal tardo pomeriggio di ieri a mezzanotte, l’emergenza nel centro di Gerenzano per una perdita di gas, che ha costretto anche alla chiusura di un tratto di via Berra nei pressi delle Poste; sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Ad avvisare i gerenzanesi l’Amministrazione civica attraverso i social, anche per fare il punto della situazione: “Per un intervento di riparazione di perdita di gas da una tubazione in via Berra, in zona Posta, il transito alla circolazione veicolare è vietato nel tratto compreso tra via Fagnani e via Volta. La società Erogasmet sta provvedendo alla riparazione. Si raccomanda di utilizzare percorsi alternativi” il primo dispaccio municipale. Seguito in nottata dalla comunicazione di come fosse andato per il verso giusto, comunicazione emessa circa a mezzanotte: “E’ stata riaperta da pochi minuti la circolazione stradale in via Berra. Si raccomanda di prestare attenzione sul marciapiede dove è stata effettuata la riparazione”.

(foto: vigili del fuoco in azione ieri in via Berra a Gerenzano)

