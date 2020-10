GERENZANO – Per continuare a garantire l’offerta di un servizio mensa di qualità agli alunni anche in questo periodo di crisi per la scuola italiana a causa della pandemia di Coronavirus, l’amministrazione comunale di Gerenzano, in collaborazione con la dirigenza, i docenti e i responsabili dei plessi scolastici, ha ideato un nuovo piano a favore dei bambini e ragazzi che frequenteranno le scuole: avvalersi dei beneficiari del reddito di cittadinanza per aiutare nella sanificazione degli spazi.

Con l’aiuto dei dipendenti della società che fornisce la prestazione e dei collaboratori scolastici in servizio, nuovi addetti si occuperanno delle opere di sanificazione all’interno delle strutture scolastiche, in primo luogo della mensa, per un totale di almeno otto ore settimanali, come previsto dai Progetti di unità collettiva previsti dal Governo per gli enti locali.

Individuare i nuovi dipendenti è stato compito del Distretto di Saronno e del Servizio di Inserimento Lavorativo – Centro per l’impiego.

(foto d’archvio)

01102020