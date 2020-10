SARONNO – “Di quale “accordo parlano? Erano trattative in corso, molto difficili, che poi si sono concluse diversamente dalle speranze della Lega; non c’era alcun obbligo, dovevamo sentire le proposte di entrambi i candidati al ballottaggio e decidere”.

Sono le parole dell’ex sindaco Pierluigi Gilli che, poche ore dall’inizio del silenzio elettorale replica all’attacco di Fratelli d’Italia tornando a parlare della propria decisione di sostenere il candidato sindaco Augusto Airoldi.

“La nostra decisione è stata molto seria e non ha tenuto conto delle grandissime offerte di posti provenienti dalla Lega, più che generosa. Non abbiamo guardato la convenienza in poltrone, ma al futuro della città, indipendentemente dai posti. Siamo quindi molto più coerenti dei nostri critici stizziti, che evidentemente sono sono più abituati di noi a mercanteggiare poltrone. In noi è prevalso il desiderio di dare una buona amministrazione a Saronno, senza apparentamento, ma con un sostegno esplicito al candidato considerato più attendibile, con cui collaboreremo per il bene di tutti.

