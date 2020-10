Mensa dei poveri: la procura chiede 34 rinvii a giudizio tra cui Comi e Orrigoni

SARONNO – E’ stato richiesto dalla Procura di Milano, per una tranche dell’inchiesta “Mensa dei Poveri”, il rinvio a giudizio per 34 indagati tra cui Lara Comi, ex europarlamentare saronnese, e sempre di Forza Italia Diego Sozzani (deputato), il padron della catena Tigros Paolo Orrigoni, già candidato sindaco di Varese e Nino Caianiello.

Al centro della vicenda il sistema di corruzione emerso nel maggio scorso alla vigilia delle elezioni europee e che aveva coinvolto Nino Caianiello, ex coordinatore di Forza Italia con 43 persone tra politici, imprenditori e funzionari pubblici.

Tra i nomi che avevano fatto più clamore proprio quello di Lara Comi con le accuse di “l’emissione di fatture per attività professionali mai eseguite”, per la vicenda dell’addetto stampa e per aver preso denaro “quale dazione corruttiva” attraverso l’incarico affidato all’avvocato indagato.

Cosa succede ora?

Se il rinvio sarà accolto inizierà l’iter giudiziario vero e proprio. Al momento è stata ipotizzata un’unica udienza dei due filoni il prossimo 12 novembre.