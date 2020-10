SARONNO – E‘ finito piantonato in ospedale dalla polizia penitenziaria un 58enne italiano domiciliato a Pero, anche se di fatta senza dimora: da un mesetto era inseguito da un ordine di custodia cautelare ed è stato ora trovato all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è ricoverato per problemi di salute. Lo hanno rintracciato i carabinieri ed affidato alla sorveglianza della polizia penitenziaria in vista dal trasferimento nel carcere di San Vittore a Milano.

Secondo gli investigatori sarebbe proprio lui l’uomo che lo scorso 25 agosto nei pressi della stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese aveva preso di mira una ragazzina di 16 anni, derubandola di quel poco che aveva. Mentre il 30 agosto era entrato in azione nei pressi della stazione di “Saronno centro” di Ferrovienord in piazza Cadorna, minacciandola col coltello aveva costretto una ventenne a consegnare la borsa dello shopping, dentro alcuni capi di abbigliamento che la giovane aveva appena comprato.

