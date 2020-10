GERENZANO – E’ di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, venerdì, in via dei Casari, alla periferia di Gerenzano. Si sono scontrate due vetture, una Lancia Ypsilon che è uscita di strada finendo in un terreno agricolo dopo l’impatto ad un incrocio con una Alfa Romeo Mito.

Erano le 17, si è subito attivata la macchina dei soccorsi: sono arrivati i carabinieri della Compagnia saronnese con una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed una del Sos Uboldo, e poi malgrado la pioggia battente è stato fatto atterrare l’elisoccorso, proveniente da Como. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Quattro come detto, le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: una donna di 44 anni, un ragazzo di 26 anni e due ragazze, di 16 e 14 anni. Hanno riportato contusioni varie ma nessuno è apparso in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.

(foto: la scena del sinistro)

02102020