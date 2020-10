Calcio Coppa Lombardia, Fbc Saronno contro Legnano e Bollatese

SARONNO – L’abbinamento nel girone dei sedicesimi di finale di Coppa Lombardia di Prima categoria, si riparte il 29 ottobre, vede i saronnesi inseriti nel Girone 47 con Folgore Legnano e Bollatese. I saronnesi di mister Gianpaolo Chiodini hanno conquistato i sedicesimi vincendo il precedente girone, quello con cui si è aperta la manifestazione. Per i saronnesi due avversari sostanzialmente inediti, in particolare con la Folgore i biancocelesti non si sono mai incontrati.

Per quanto riguarda il raggruppamento d’avvio della Coppa Lombardia, il Fbc Saronno era inserito nel girone 5, questi i risultati di giovedì scorso: Fbc Saronno-Pro Azzurra Mozzate 1-1, Lainatese-Barbaiana 2-0. Classifica: Fbc Saronno e Pro Azzurra 7 punti, Lainatese 3, Barbaiana 0; con passaggio del turno del Saronno per differenza reti.

Il Fbc Saronno è comunque già concentrato sul prossimo impegno, ovvero la seconda giornata el campionato di Prima categoria che vedrà gli amaretti impegnati in trasferta sul campo del Real San Fermo di San Fermo della Battaglia.

