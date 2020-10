CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese giocherà in trasferta questo pomeriggio, alle 15, sul campo del Bra. Ecco i 21 convocati di mister Gatti.

Portieri: Matteo Angelina, Christian Marietta Difensori: Andrea Galletti, Andrea Arcidiacono , Alessandro Curci, Niccolò Gualtieri, Mohamed Salah Mzoughi, Filippo Bosisio, Maurizio Cosentino Centrocampisti: Tommaso Putzolu,, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Michele, Calì, Christian Costa, Christian Callipo, Andrea Battistello Attaccanti: Federico Corno, Luca Santonocito, Daniele Rocco, Michele Scaringella, Mattia Musicò.

Cancellata per l’emergenza covid la Coppa Italia di categoria, la Caronnese ha debuttato domenica scorsa in campionato, di fronte al pubblico amico, con una convincente vittoria sulla comunque abbordabile formazioine del Derthona: è finita con un netto 4-0. Vittorioso anche il Bra, che da parte sua ha giocato in trasferta contro la compagine ligure dell’Imperia.

Serie D, girone A, ecco il riepilogo del risultati della prima giornata di campionato: Caronnese-Derthona 4-0, Folgore Caratese-Borgosesia 2-2, Fossano-Saluzzo 1-0, Imperia-Bra 1-2, Legnano-Arconatese 1-1, Pont Donnaz-Chieri 3-1, Sestri Levante-Varese 1-0, Vado-Castellanzese 1-1, mercoledì 14 ottobre Casale-Gozzano e Sanremese-Lavagnese. Classifica: Caronnese, Pont Donnaz, Bra, Fossano, Sestri 3 punti, Borgosesia, Folgore, Arconatese, Castellanzese, Legnano e Vado 1, Casale, Gozzano, Lavagnese, Sanremese, Imperia, Varese, Saluzzo, Chieri e Derthona 0.