Calcio serie D: la Caronnese si perde a Bra

BRA – Prima trasferta e primo anticipo della stagione 2020-2021 per la Caronnese di Roberto Gatti, oggi ospite del Bra di Mister Daidola. Nonostante il maltempo degli ultimi giorni il campo è in buone condizioni grazie anche alla giornata odierna finalmente soleggiata. La partita inizia puntuale alle 15. I primi minuti servono alle due squadre per studiarsi in campo. Sono continui i batti e ribatti da una parte all’altra del campo ma le retroguardie di entrambe le squadre si dimostrano particolarmente capaci a controllare al meglio gli avversari e a respingere qualsiasi tentativo di inserimento in area attivando più volte il fuorigioco. Il Bra in alcuni sprazzi approfitta del “fattore campo” ma di fatto senza colpo ferire. Verso la metà della prima frazione di gioco la Caronnese si presenta timidamente ai limiti dell’area dei padroni di casa: al 24′ Putzolu da posizione centrale tira alto sopra la traversa. Al 26′ Santonocito, palla al piede, dalla fascia destra si accentra e scalda i guantoni di Guerci con un tiro a mezza altezza. Alla mezz’ora il numero uno caronnese Marietta è bravo a smanacciare fuori dall’area un calcio d’angolo di Daqoune. Al 37′ Saltarelli, al termine di un’azione giocata al limite dell’area della Caronnese, calcia un insidioso rasoterra che sfiora il palo. Al 42′ Capellupo è autore di un buon calcio di punizione che si spegne di poco sopra la traversa dei rossoblù. Al 43′ cambio ci campo: in velocità Rocco lancia Putzolu che colpisce in pieno il palo, arriva capitan Corno che aggancia in corsa e a pochissimi metri dalla porta calcia alto sopra il legno pià alto della porta del Bra (grande occasione per Gatti & Co). Inizia la ripresa, caratterizzata da moltissimi cambi e numerosi falli che di fatto hanno inficiato sull’andamento del match. Al 2′ Bongiovanni con tiro diagonale attraversa l’area piccola della Caronnese con palla che termina sul fondo. Al 13′ su un preciso cross dalla sinistra di Bongiovanni il Bra passa in vantaggio con Daquoune che sottoporta aggancia sul secondo palo e realizza l’1-0. La partita prosegue con gran vivacità e a ritmi alti con le due squadre che si affrontano a viso scoperto. Al 40′ Marchisone libera in area Campagna che manda fuori da buona posizione. Al 44′ Capitan Corno su calcio di punizione calcia sopra la traversa. Al 96′ Tuzza su assist di Campagna calcia a lato. La Caronnese tenta il tutto per tutto per pareggiare i conti ma l’arcigno Bra è bravo a disinnescare le incursioni dei ragazzi di Mister Gatti. Dopo otto minuti di recupero il match si chiude sull’1-0. Per gli appassionati delle statistiche i calci d’angolo durante la partita sono stati 6 vs 4 a favore dei padroni di casa.

Bra-Caronnese 1-0

BRA: Guerci, Olivero (25′ st Bruno), Rossi, Saltarelli, Tuzza, Cardore (44′ st Tos), Merkaj (27′ st Campagna), Magnaldi, Bongiovanni (37′ st Reeb), Capellupo (29′ st Marchisone), Daqoune . A disposizione: Giaccardi, Tabone, Gonella, Cuoco. All. Daidola

Caronnese: Marietta, Costa (27′ st Cosentino), Arcidiacono, Galletti, M Zoughi, Gargiulo (17′ st Battistello), Calì (35′ st Torin), Putzolu (25′ st Banfi), Rocco, Corno, Santonocito (17′ st Scaringella). A disposizione: Angelina, Bosisio, Callipo, Gualtieri. All. Gatti

Marcatore: 13′ st Daquoune (B)

Arbitro: Costa di Catanzaro (Morsanuto di Portogruaro e Giaretta di Bassano del Grappa).

03102020