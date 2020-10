VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO – Sono dieci i casi di coronavirus registrati oggi nel Varesotto. A registrare più contagi, oggi, è la stessa città di Varese, che conta un +5. Segnalato un +4 anche per Busto Arsizio, che sorpassa i 500 contagi da inizio pandemia. Un nuovo contagio anche per Gallarate: sono 317 i casi registrati da inizio pandemia.

Ecco i dati dei nuovi contagi nelle località da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per confronto)

Varese: 401 (396)

Busto Arsizio 501 (497)

Gallarate 317 (316)

Qui i dati del Saronnese.

In Lombardia, forte incremento di guariti e dimessi (+392). A fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

03102020