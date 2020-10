GERENZANO – Il problema sotterraneo che tanto allarme aveva causato l’altro giorno nel centro di Gerenzano è stato risolto ed a testimoniare l’accaduto è rimasto soltanto qualche transenna ed un marciapiede che dovrà essere adesso definitivamente sistemato. Il riferimento va a quanto successo giovedì, nel tardo pomeriggio, in via Berra nei pressi dello stabile dove si trovano anche gli uffici delle Poste, e dove alcuni passanti avevano percepito un forte odore di gas metano. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che avevano individuato una perdita nelle condutture e disposto, per ovvi motivi di sicurezza, la temporanea chiusura della strada.

A seguire l’intervento dei tecnici comunali e di quelli della società del gas per le riparazione del caso, che sono state puntualmente eseguire. Tutto si è dunque risolto per il meglio, ora resta solo da risistemare anche il marciapiede, sotto il quale sono state compiute le opere di riparazione.

(foto: le transenne rimaste in via Berra attorno allo scavo)

03102020