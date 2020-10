SARONNO – Pioggia e vento serali, attorno alle 20 di ieri un grosso alberi si è abbattuto sulla strada dai giardini pubblici di via Buraschi, a Cassina Ferrara. Un copione già visto anche in passato: anche stavolta sul posto è accorsa la polizia locale, trovando il tronco “steso” ad occupare da un lato all’altro l’intera carreggiata. E’ andata bene, non stava passando nessuno, non si registrano danni a vetture e non ci sono stati feriti.

La vigilanza urbana ha informato i vigili del fuoco che appena possibile, molti gli interventi in corso per il maltempo sul territorio provinciale, sono stati chiamati a rimuovere l’albero ed alla messa in sicurezza dell’area. Episodio fotocopia a quello di fine ottobre 2018 quando un altro albero sempre del parchetto si era abbattuto su via Buraschi, in quel caso danneggiando il cavo della corrente elettrica ed una vettura posteggiata.

(foto: una cittadina ha pubblicato sui social l’immagine dell’albero caduto in via Buraschi)

03102020