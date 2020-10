SARONNO – I forti temporali che stanotte hanno creato problemi nell’intera provincia di Varese hanno provocato danni anche a Saronno.

Stamattina l’assessorato all’Ambiente ha realizzato con l’azienda che si occupa del verde cittadino e con gli operai comunale una serie di interventi di rimosione e pulizia degli alberi caduti. Nel dettaglio sono intervenuti in via Buraschi dove ieri sera è caduta una pianta e un palo di cemento della linea elettrica. Alberi caduti anche nel parco degli alpini, precisamente sul lato di via Concordia, dopo alcune auto in sosta si sono ritrovate coperte di rami e in piazza De Gasperi nel cuore della Ztl. In tutti questi casi le piante e i rami sono stati messi in sicurezza e accatastati in attesa che vengano rimossi da Econord ed Amsa.

Maxi portata d’acqua anche per il torrente Lura che si trova a fare i conti che gli effetti delle abbondanti piogge nel vicino comasco.

(foto interventi realizzati stamattina dall’assessora all’Ambiente)