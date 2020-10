SARONNO – Ha avuto un malore in auto ed ha perso il controllo della vettura che si è fermata a ridosso del marciapiede dopo aver “abbattuto” 5 paletti parapedoni. E’ l’incidente avvenuto qualche giorno fa in via Volonterio subito prima della rotonda con via Pagani.

Erano da poco passate le 15 quando una Grande Punto guidata da una saronnese ha lasciato la carreggiata su cui procedeva dal cavalcavia in direzione del centro città. La vettura ha sbandato ed ha battuto i parapedoni del marciapiede. Fortunatamente in quel momento non c’erano passanti sul marciapiede. Alcuni automobilisti e residenti hanno dato l’allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha rilevato il sinistro. La donna, incolume ma molto spaventata, è stata raggiunta da alcuni familiari che l’hanno accompagnata a casa.

Decisamente danneggiata l’auto che è stata rimossa da un carroattrezzi. Sul posto anche i tecnici comunali che hanno provveduto a rimuovere i paletti parapedoni in attesa di poter realizzare il necessario intervento di manutezione. Sul posto anche l’assessore Gianpietro Guaglianone che passando si è fermato per vedere se c’era bisogno di aiuto.ù