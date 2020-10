BOLLATE – Inizia oggi ad Ospiate, sul campo del Mkf Bollate la serie di finale dell’A1 di softball, contro l’Inox Team Saronno, in palio lo scudetto 2020.

Il programma – Si inizia questo pomeriggio ad Ospiate, alle 17, con gara 1 ed a seguire gara 2. Le finalissime sono al meglio delle cinque partite: si proseguirà quindi sabato 10 ottobre a Saronno, che avrà il “vantaggio del campo” perchè arrivato primo in regular season. Possibile vedere le gare anche da casa tramite il canale gratuito Fibs tv.

La sfida – Saronno ha vinto la regular season, senza mai perdere una partita in casa, e con un bilancio di 14 successi e due sconfitte, l’Mkf Bollate è arrivata seconda. In semifinale, Saronno ha superato 3-0 nella serie la Rheavendors Caronno; l’Mkf Bollate 4-1 Forlì. Si annuncia dunque una finalissima incerta e combattuta fra le due migliori squadre del campionato. Il lungo lineup del Saronno potrebbe essere l’arma decisiva per l’Inox Team (con la giovane Alessandra Rotondo miglior battitrice del torneo), sull’altro fronte pesa il rientro dell’esperta lanciatrice Greta Cecchetti reduce da uno stop per infortunio. Ma Saronno da parte sua schiera Alice Nicolini, miglior lanciatrice della serie A1.

Le straniere – Italo-americane, hanno dimostrato di poter fare la differenza. Nel Saronno Sarah Edwards e Andrea Filler, dall’altra parte Amanda Fama e l’ex caronnese Jamee Juarez.

L’intervista – “E’ la sfida che stavamo aspettando, in regular season sono sempre state partite molto belle e ci sono tutte le premesse che il copione ancora si ripeta. Noi daremo il massimo, perchè il traguardo dello scudetto è quello che ci eravamo poste ad inizio stagione. La nostra forza? Sicuramente il bel gruppo che si è creato” dice la saronnese Laura Vigna (nella foto).

Il pubblico – Tutto esaurito l’impianto a margine dell’ex Varesina nella frazione di Ospiate di Bollate, che sarà aperto a capienza ridotta per le norme anti-covid. Nei giorni scorsi le prenotazioni online hanno infatti rapidamente fatto terminare i posti disponibili. Nel rispetto del protocollo contro il coronavirus, agli spettatori è richiesto di presentarsi almeno un’ora prima, e una volta dentro di indossare sempre la mascherina. Non saranno ammessi striscioni o bandiere.

03102020