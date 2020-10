Softball: campo impraticabile, rinvio a domenica mattina

BOLLATE/SARONNO – Le Italian Softball Series dovranno aspettare qualche ora in più per cominciare. A causa dell’impraticabilità del campo di Bollate, il primo appuntamento della serie scudetto tra Mkf Bollate e Inox Team Saronno avrà inizio domani, domenica 4 ottobre, alle 11 con gara 1 e, 30 minuti dopo il termine della prima sfida, con gara 2. Le partite saranno trasmesse in diretta su FIBSTV.com.

L’incontro, inizialmente programmato per le 17 di sabato 3 ottobre, era stato spostato di un’ora per asciugare e sistemare il campo di gioco dopo l’abbondante pioggia caduta nella notte su Bollate, ma dopo un ulteriore sopralluogo nel pomeriggio i manager delle due squadre e gli arbitri hanno concordato il rinvio.

(foto del campo impraticabile)

