BOLLATE – A rischio gara 1 e 2 della finale di softball, Mkf Bollate-Inox Team Saronno: il campo di Ospiate è allagato, i volontari stanno lavorando per renderlo utilizzabile e per il momento è stato disposto uno slittamento dell’inizio alle 18, rispetto all’orario originario delle 17. Lo ha comunicato il Mkf Bollate: “Grazie ai nostri volontari che stanno lavorando dalle 9 di questa mattina per sistemare il terreno di gioco e per permettere alle squadre di scendere in campo questa sera”.

La Federazione italiana baseball e softball fa sapere che “l’inizio delle Italian softball series, con le prime due gare in programma oggi, è stato posticipato alle 18 per consentire la sistemazione del terreno di gioco dopo le abbondanti piogge della notte”. L’eventuale disputa dei due incontri previsti oggi sarà decisa dopo un ulteriore sopralluogo degli arbitri sul campo di gioco.

(foto: il campo di Ospiate, parzialmente allagato dopo le abbondanti piogge delle scorse ore)

03102020