SARONNO – Nuovi arredi per la città di Saronno: sono giunti nelle ultime ore i nuovi cestini, di cui i primi cinquanta andranno ad essere posizionati nelle prossime ore. Lo stile scelto per i nuovi contenitori è omogeneo per tutti, ma di varie e diverse dimensioni, così da permettere un posizionamento funzionale alle necessità del luogo in cui verranno disposto.

Sono infatti stati rinnovati anche tutti i cestini dedicati ai proprietari di cani per lasciare le deiezioni raccolte per strada.

Sul cestino sarà presente il logo della città, stilizzato, dai colori celesti, per ricordare i colori dedicati alla città degli amaretti.

Un tocco di campanilismo fortemente voluto dall’assessore Gianpietro Guaglianone.

I contenitori vecchi ancora in buono stato non saranno buttati, ma alcuni riposizionati nei parchi pubblici che necessitano di rinnovamenti dei cestini, mentre altri saranno utilizzati come “scorta” in modo da garantire tempestive sostituzioni in caso di incendi e vandalismi.

(in foto: i nuovi arredi e Gianpietro Guaglianone, assessore all’ambiente)

04102020