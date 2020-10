LEGNANO – Si è chiusa con una sconfitta la regular season del Bc Saronno, domenica pomeriggio battuto 18-10 sul diamante della capolista in sere C, l”imbattuta Kemind Legnano. “Comunque una buona partita – commenta Simone Graci, giocatore saronnese – Complimenti ai legnanesi, che hanno vinto il campionato. Eravamo sopra di 6 punti ma poi abbiamo incassato la loro rimanta. Abbiamo perso ma è stata comunque una bella gara!” Nell’altro match dell’ultima giornata della stagione regolare, Senago Milano United contro Malnate Vikings si è conclusa 21-9. Legnano prosegue la stagione con i playoff di serie C, ed è in attesa di conoscere il nome del proprio avversario contro il quale giocherà nel pomeriggio del 17 ottobre per proseguire la propria marcia verso l’eventuale promozione in serie B.

Questa la classifica finale della regular season serie C: Kemind Legnano 1000, Bc Saronno 500, Senago Milano United 375, Malnate Vikings 125.

(foto: azione di gioco del Bc Saronno in una precedente partita di campionato)

04102020