MARIANO COMENSE – L’Esperia Lomazzo che… i tifosi non si aspettavano, contro un rivale sulla carta non insuperabile come il Monnet Xeniadi Mariano Comense. E invece hanno vinto i comaschi. “Purtroppo – rileva il direttore sportivo, Stefano D’Ulivo – incassiamo la prima sconfitta in una partita molto strana. I ragazzi hanno dato il massimo e dispiace uscire da questa trasferta con zero punti. Sicuramente ci servirà per il futuro, abbiamo ben chiaro i punti sui quali dobbiamo migliorare e sono sicuro che già da domenica prossima rivedremo il vero Lomazzo”. E’ finita 3-2 per il Monnet.

Per i lomazzesi hanno segnato Cassina al decimo della ripresa, e Caso al diciannovesimo, ma evidentemente non è bastato.

Risultato 2′ giornata: Menaggio-Faloppiese Ronago 1-1, Portichetto-Albavilla 1-1, Monnet Xenia-Esperia Lomazzo 3-2, Montesolaro-Guanzatese 0-2, Real San Fermo-Fbc Saronno 0-4, Rovellasca-Albate 3-0, Salus Turate-Ceriano Laghetto 0-3, Tavernola-Ardita 0-3. Classifica: Ardita, Fbc Saronno e Guanzatese 6 punti, Menaggio, Faloppiese e Rovellasca 4, Monnet, Albate, Ceriano ed Esperia 3, Albavilla 2, Portichetto 1, Montesolaro, Real San Fermo, Salus Turate e Tavernola 0.

