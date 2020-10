LIMBIATE – Netto successo della Frazione calcistica Dal Pozzo che in casa ha battuto la Celtica, nuova realtà sportiva che fa base a Lazzate e gioca a Cermenate gli incontri interni. Avversario del Dal Pozzo dunque la Asd Celtica di Cermenate, che annovera tra le sue fila anche quel Dipasquale che gioco alcune partite in serie A. Inizio di studio e primo tempo finito a reti inviolate; nella ripresa al 3′ Dezio appoggia in rete da poca distanza il gol del vantaggio del locali; al 9′ Daga per Borgatti, ancora in verticale per Benzi che prova a calciare venendo però steso dal portiere: rigore. Sul dischetto si presenta Daga che con freddezza realizza il 2-0. Al 33′ Borghi sfonda sulla destra, assist al bacio per La Mura che di destro trafigge per la terza volta il portiere avversario: 3-0.

Ottimo l’arbitraggio di Beretta della sezione Aia di Saronno.

Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo bianco, Celtica in completo nero. Queste le scelte di mister Borgatti del Dal Pozzo: Arrighi, Osculati, Stefanizzi, Nardo, Algeri, Sartorio, Daga, Defendenti, Benzi, Borgatti (capitano), Dezio. A disposizione: Gentilomo, Carenza, Manconi, Pirotta, Triacca, Onofrio, Borghi, Cusato, La Mura

Dal Pozzo-Celtica 3-0

04102020