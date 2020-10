Calcio Promozione: Sconfitta amara per l’Universal Solaro

SOLARO – Cade in casa l’Universal Solaro di mister Cernivivo che, dopo l’iniziale vantaggio viene recuperata nel finale di gara dagli Amici dello Sport.

A partire forte sono i padroni di casa che al 15′ trovano il gol del vantaggio con Fioroni, bravo a sfruttare il movimento dei compagni che gli aprono la strada per la conclusione mancina che termina in rete.

Nel finale di tempo ancora Solaro vicino al gol con Borsani che però non trova la porta.

Nella ripresa ancora Universal a dettare i ritmi del gioco con un pericolosissimo uno due tra Fioroni e Miculi col primo che va a concludere ma il palo gli nega la gioia della personale doppietta.

Nel finale viene fuori il CAS, che al 31′ trova il gol del pareggio in mischia con Berton che sfrutta una respinta non irresistibile di Bianchi e segna in tap in.

Al 39′ errore di Baglio che atterra in area un giocatore del CAS, l’intervento gli costa il secondo giallo, dal dischetto va Napolitano, Bianchi la tocca ma non riesce a evitare il gol del definitivo 1-2.

Cristian Beretta

Universal Solaro – Amici dello Sport 1-2

UNIVERSAL SOLARO: Bianchi, Borsani, Cetti (19′ st Decarlo), Baglio, Leoncini, Parisi, Livelli (16′ st Di Patria), Bottan, Fioroni (33′ st Boselli), Sulka (19′ st Cattafi), Miculi. A disposizione: Gambino, D’elia, Cattafi, Di Patria, Franzoni, Donato, Boselli, Decarlo, Lancellotti. All.: Cernivivo.

AMICI DELLO SPORT: Heinel, Persiani, Finato, Napolitano, Tirelli, Oldani (23′ st Cava), Brusa (1′ st Caccia), Frontini (37′ st Persiani), Berton, Nardone, Gomaa (38′ pt Bara). A disposizione: Giordano, Grimaldi, Maestri, Persiani, Bara, Caristina, Zaroli, Cavaleri, Caccia. All.: Cau

Marcatori: 15′ pt Fioroni (S), 31′ st Berton (CAS), 39′ st Napolitano (CAS)