Elezioni: oggi aperti i 38 seggi saronnesi attesi 30.887 elettori

SARONNO – Stamattina alle 7 apriranno le 38 sezioni (più il 38 bis il seggio volante e il 38 ter dedicato al covid) apriranno le urne per accogliere il voto dei saronnesi. Oggi si potrà votare fino alle 23 e domani, lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 23 Ma quanti sono i residenti chiamati al voto?

Per il ballottaggio sono attesi alle urne 30.887 saronnesi (14.676 maschi e 16211 femmine). I cittadini comunitari che hanno chiesto di partecipare alle elezioni comunali sono stati 52 (16 maschi e 36 femmine).

Tra questi sono residenti in qualsiasi Stato estero (AIRE) sono 1437 (779 maschi e 658 femmine). Gli elettori Aire residenti all’estero voteranno per corrispondenza per il referendum e possono votare per le Amministrative sono se presenti sul territorio (non è ammesso il voto per corrispondenza per le amministrative)

I diciottenni ultimi iscritti nelle liste elettorali a giugno sono 192 (maschi 100 femmine 92) Mentre ci sono 58 maschi e 54 femmine che non hanno ancora

compiuto i 18 anni alla data del voto e che quindi non potranno recarsi alle urne.

Per permettere ai saronnesi di votare sono stati mobilitati per ogni seggio: 4 scrutatori più un presidente di seggio e e un segretario.