ORIGGIO – Venerdì il nuovo sindaco Evasio Regnicoli ha firmato Decreto di nomina della Giunta comunale, che è composta:

dal primo cittadino che trattiene le deleghe all’Urbanistica, alla Cultura e alla Sicurezza;

Luca Panzeri, Vicesindaco, con deleghe a Lavori pubblici e manutenzioni, Viabilità, Manifestazioni e Fiera del “XXV aprile”;

Andrea Palomba, con deleghe a Programmazione e bilancio, Rapporti istituzionali e personale, Servizi alla Persona;

Elena Cislaghi, con deleghe a Istruzione, Lavoro, Sviluppo economico;

Chiara Ceriani, con deleghe a Politiche giovanili, sport e tempo libero; Rapporti con le Associazioni; Ambiente e Parco Locale di Interesse Sovracomunale;

“Auguro un buon lavoro a questi miei collaboratori che ho scelto – ha commentato il sindaco – oltre per la competenza e la voglia di mettersi in gioco per il paese, in base alla volontà popolare e all’esito delle elezioni. La normativa ci impone di comporre la Giunta, oltre al Sindaco, con massimo 4 assessori (di cui 2 uomini e almeno 2 donne): ho quindi preferito nominare i due uomini e le due donne che hanno raccolto più preferenze personali, Luca (178), Andrea (207), Elena (93) e Chiara (87). Lunedì convocherò la prima seduta di giunta comunale e inizieremo ad entrare nei tanti temi e problemi che siamo chiamati ad amministrare.”