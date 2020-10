BOLLATE – Chi si aspettava una partita equilibrata e gara 1 delle Italian softball series per lo scudetto si è rivelata esattamente tale. Incontro sabato rinviato per impraticabilità del campo, ad Ospiate di Bollate, e giocata con inizio alle 11 domenicali. E’ finita 4-3 per le padrone di casa, alla loro sedicesima finalissima. Ma l’Inox Team Saronno se l’è giocata sino alla fine.

Si inizia subito con e “scintille”; botta e risposta al primo inning, con la saronnese Alessandra Rotondo immediatamente efficace alla battuta e con l’ex caronnese Jamee Juarez ad innescare l’azione del pareggio del Mkf. A mettere nei guai Saronno un terzo inning nel quale Bollate mette in crisi la lanciatrice ospite Alice Nicolini e batte tanto, mettendo a segno tre punti. La replica dell’Inox Team nella frazione successiva, con un doppio di Giulia Longhi che porta a casa Nicoletta Motta, velocissima a correre sino a casa base. Emozionante l’ultima ripresa con un Saronno mai domo: valide di Rotondo e Laura Vigna (foto), le ospiti vanno sul 3-4 e con due eliminate Filler viene chiamata strike out su un lancio molto dubbio, con proteste che costano l’espulsione alla manager saronnese, Giovanna Palermi. Finisce con la vittoria del Bollate ma si è solo all’inizio, la finale si gioca al meglio delle cinque partite. Maltempo permettendo, dal sole si sta passando ai nuvoloni sopra Bollate, la second gara è prevista alle 13.30. Poi la serie proseguirà a Sarono sabato prossimo.

(foto: alcune fasi del match)

04102020