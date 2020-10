Calcio, 2’ cat. H, Gerenzanese conclude a reti bianche nel posticipo

GIUSSANO- Il posticipo della 2’ giornata del campionato di Seconda Categoria del girone H, giocato dal Giussano Calcio e dalla Gerenzanese si conclude a reti bianche, complice anche il maltempo che ha influenzato sicuramente la gara.

Nel primo tempo la squadra di casa tiene in mano le redini del gioco, tramite il possesso palla riesce a costruire qualche azione da goal, ma la difesa della Gerenzanese rimane attenta e non si fa sorprendere in nessun’azione. Fatica invece la squadra di mister Pignatiello a gestire il gioco. Nella seconda frazione di gioco le due squadre si invertono i ruoli avuti nel primo tempo, infatti é la squadra ospite a tenere il pallino del gioco, mentre il Giussano Calcio si rintana nella propria area per cercare di non subire reti. La Gerenzanese prova in tutti i modi a portare a casa i 3 punti, ma il posticipo si conclude in parità.

Giussano Calcio-Gerenzanese 0-0

GIUSSANO CALCIO: Turati, Coppo, Leonardi, Cali, Anzani, Camurri, Riboldi, Fossati, Palma, Intonazzo, Vigano. A disposizione: Pelizzoni, Barzaghi, Vantaggiato, Frigerio, Crippa, Rombola, Lucchetta, Vigano, Zanfrini.

GERENZANESE: Salvadori, Zaffaroni, Foresti, Franchi, Boeri, Restelli, Viola, Sponsale, Cattaneo, Forliano, Rampoldi. A disposizione: Girola, Forliano, La Gioia, Vercesi, Saldarini, Mangione.

05102020