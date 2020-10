Consiglio comunale: simulazione con Airoldi sindaco

SARONNO – Al momento la composizione ufficiale non c’è ancora, ma, partendo dai voti armati di foglio di calcolo, è possibile fare una simulazione su come sarà composto il consiglio comunale.

Oltre ai posti per ogni lista e coalizione riportiamo anche i candidati più votati. Ricordiamo che si tratta SOLO DI UNA SIMULAZIONE anche perchè un consigliere comunale può rinunciare o più semplicemente essere chiamato a fare l’assessore e quindi, in entrambi i casi, entrerebbe il successivo. Da definire anche la posizione dei candidati sindaco non eletti. Quindi l’indicazione dei candidati è solo un’ipotesi.

Con l’apparentamento al secondo turno con Obiettivo Saronno, la maggioranza di Airoldi, che sarebbe sindaco, sarebbe formata da 11 consiglieri della sua coalizione e 4 della lista viola.

Nel dettaglio 6 del Pd (Francesco Davide Licata, Ilaria Maria Pagani, Mauro Edoardo Rotondi, Mauro Domenico Lattuada, Giulia Corinna Mazzoldi, Simone Galli), 3 della lista Airoldi (Laura Succi, Andrea Picozzi e Mattia Cattaneo) e 2 di [email protected] (Franco Casali, Nourhan Moustafa).

Per Obiettivo Saronno ci sarebbero 4 delegati (Novella Ciceroni, Luca Amadio, Luca Davide, Cristiana Dho).

All’opposizione nove posti: 5 alla Lega (Alessandro Fagioli, Raffaele Fagioli, Claudio Sala, Riccardo Francesco Guzzetti, Pierangela Vanzulli), 2 Con Saronno (Pierluigi Gilli, Gabriele Musarò), 1 Forza Italia (Agostino De Marco), 1 Fratelli d’Italia (Gianpietro Guaglianone).

