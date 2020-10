SARONNO / LIMBIATE / TRADATE / CESANO MADERNO / CARONNO PERTUSELLA – Ancora un nuovo caso di Coronavirus per Saronno: la città sale a 274 casi da inizio pandemia. In aumento anche Limbiate, +4 per la città delle Groane che raggiunge i 257 casi positivi da inizio pandemia. Anche Cesano Maderno vede tre nuovi positivi, raggiungendo la cifra di 287 casi.

Fermi Caronno Pertusella e Tradate.

Ecco la tabella con i dati totali dei positivi da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per il confronto):

Saronno: 274 (273)

Caronno Pertusella: 117

Tradate: 150

Limbiate 257 (253)

Cesano Maderno 287 (284)

In Lombardia, sono 251 i nuovi positivi con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Nessun caso Lodi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

05102020